Accident de tren în India: 23 de morți și peste 100 de răniți (FOTO)

Opt persoane au fost reținute de către procurorii PCCOCS, în comun cu ofiţerii de urmărire penală şi ofiţerii de investigaţii ai Serviciului Vamal şi ofiţerii Serviciului de Informaţii şi Securitate. Persoanele sunt bănuite de contrabandă cu anabolizante în proporţii deosebit de mari. Urmărirea penală a fost începută în luna aprilie, după ce procurorii din România au reținut doi moldoveni care au transportat peste frontieră pastile cu substanţe anabolizante în valoare de circa un milion de lei. Pentru început au fost identificați curierii şi organizatorii schemei infracţionale, după care au pornit investigaţiile, urmate de percheziții - 30 la număr. În rezultatul percheziţiilor efectuate la domiciliile şi alte imobile care le aparţin bănuiţilor au fost depistate şi ridicate produse anabolizante în formă de pastile şi fiole cu valoarea estimativă de peste 10 milioane lei, peste 60 de carduri bancare pe nume le diferitor persoane, bani în sumă de peste 100 000 euro, arme de foc şi muniţii, înscrisuri de ciornă cu menţiuni despre rulajul bănesc ilegal, precum şi 31 de telefoane mobile. De asemenea, la domiciliul unuia dintre organizatorii infracţiunii a fost depistat utilajul destinat producerii şi ambalării steroizilor. Tot la domiciliul aceluiaşi făptuitor a fost depistat echipament special, care în prezent este supus examinării şi care era destinat criptării datelor informatice, bruierii şi, eventual, interceptării comunicărilor telefonice. Toate acestea demonstrează un grad deosebit de organizare a grupului criminal, în cadrul căruia au fost clar repartizate rolurile făptuitorilor, aceştia fiind extrem de mobili, utilizînd mijloace de comunicare moderne şi tehnică specială de contracarare a măsurilor speciale de investigaţii desfăşurate în privinţa acestora. Investigaţiile pe caz continuă, în scopul stabilirii tuturor circumstanţelor comiterii infracţiunii, identificării şi reţinerii şi altor persoane implicate în schema infracţională deconspirată. În caz de condamnare, făptuitorii riscă o pedeapsă cu închisoare pe un termen de pînă la 10 ani.