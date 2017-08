Opt persoane înjunghiate de un tânăr pe o stradă din Surgut. Momentul atacului (VIDEO)

17:26

Șeful statului a mers astăzi să viziteze baza de aviație ”Decebal” din Mărculești și baza de păstrare tehnică, a armamentului și patrimoniului militar din Florești. Într-un mesaj, postat pe Facebook cu puțin timp în urmă, Igor Dodon a scris că nu a depistat nimic ieșit din comun. „Am constatat că nu este nimic ieșit din comun și nici nu a fost depistată prezența trupelor altor state”, a scris Dodon. În același mesaj, Igor Dodon menționează că „trebuie de reformat cardinal Ministerul Apărării, în special, serviciul militar să se desfășoare prioritar în bază de contract, efectivul să fie profesionist și bine motivat de stat, astfel ca să poată reacționa în situații excepționale. De asemenea, trebuie de revenit la garantarea pachetului social pentru militari care a fost anulat de către guvernare în anul 2009. Toate aceste subiecte, împreună cu altele, vor fi puse în discuție în cadrul ședinței Consiliului Superior de Securitate din data de 29 august, curent”. Totodată, președintele și-a exprimat regretul că unii politicieni speculează cu securitatea statului. „Îmi exprim regretul în legătură cu faptul că unii politicieni se pregătesc de noul sezon politic și încearcă să speculeze cu securitatea țării ceea ce are rezonanță la populație, însă nu conștientizează că acestea pot aduce mari prejudicii țării și cetățenilor noștri. În calitate de comandant suprem a Forțelor Armate voi face tot posibilul să asigurăm pacea în țara noastră, păstrarea calității de stat neutru a Republicii Moldova și nu voi admite aderarea la niciun bloc militar din afara țării”, a conchis Dodon. Amintim că Igor Dodon a decis să inspecteze toate bazele militare din țară după informația plasată pe Facebook de către prietenul său, vicepremierul rus Dmitri Rogozin, conform căruia americanii pregătesc militari moldoveni la Bulboaca pentru un eventual conflict în Transnistria. Pentru a se convinge de acest lucru, șeful statului a mers personal la baza militară de la Bulboaca unde nu a găsit nimic „dubios”. The post (FOTO) Dodon, în inspecție la alte două baze militare din țară // S-a convins: Nimic ieșit din comun appeared first on Moldova 24.