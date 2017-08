Mihail Saakașvili anunță reîntoarcerea sa în Ucraina la 10 septembrie

13:26

După ce sistemul electoral a fost modificat din cel proporțional în mixt, acum deputații vor să clarifice și constituirea circumscripțiilor. Astfel, Ministerul Justiției lansează consultări publice a proiectului de regulament al Comisiei Naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente. Proiectul stipulează câți oameni vor fi în comisie și cine vor fi aceștia, dar și cum acest grup va contura granițele unei circumscripții din țară și de peste hotare.