Urme de explozibili similari celor folosiţi la Paris, găsite în casa din Alcanar folosită de teroriştii de la Barcelona

Angajații Poliției de Frontieră au deconspirat activitatea infracțională a unui grup specializat în traficul de ființe umane, cu scop de exploatare sexuală. Membrii grupării în perioadă anului 2016 și până în prezent recrutau tinere moldovence, care abuzând de starea socială a acestora le transportau în or. Stockholm, Suedia, unde erau impuse să presteze servicii sexuale. Întreaga activitate infracțională, pornită în baza unei bănuieli rezonabile de existenţă a elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod Penal RM, a fost documentată în ultimul an de către ofițerii de investigații ai IGPF. În data de 7 august curent, polițiștii de frontieră au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire în punctul de trecere Leușeni, fiind reținut în timp ce încerca să părăsească teritoriul R. Moldova un membru al grupării infracționale. Tânărul de 28 de ani, cetățean al României, a fost reținut și este cercetat pentru trafic de ființe umane. În data de 10 august curent, acesta a fost plasat în arest preventiv pe un termen de 30 zile. În prezent, polițiștii de frontieră întreprind multiple măsuri de investigație și urmărire penală, în vederea identificării potențialelor victime, dar și localizarea și reținerea membrilor grupului criminal aflați în libertate.