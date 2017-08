Recomandări de evenimente pentru o duminică somnoroasă de 20 august

12:10

Un absolvent de la Universitatea Tehnică din Moldova se numără printre 280 mii de ingineri software la Amazon, unul dintre cei mai mari retaileri online din lume. De patru ani, își pune în aplicare toate abilitățile în IT la sediul central din Seattle. A rămas frapat de oportunitățile care i le poate oferi SUA, iar după puțin timp de la programul Work and Travel, Pavel Fusu și-a văzut visul împlinit. Articolul Un tânăr moldovean, angajat la Amazon de patru ani, are oferte avantajoase pentru profesioniștii în IT apare prima dată în #diez.