Parlamentul britanic, devastat de șoareci! Rozătoarele aduc pagube de 170.000 de dolari anual

Huawei, unul dintre principalii furnizori globali de soluții în domeniul IT&C, menține și în acest an sprijinul acordat studenților din România și Republica Moldova, prin programul Telecom Seeds for the Future 2017. În perioada 18 august – 2 septembrie, opt studenți din București și doi studenți din Republica Moldova sunt trimiși de Huawei România într-un program educațional, în China.