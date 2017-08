Poeţi din România şi Rep. Moldova, la Festivalul Meridian Czernowitz 2017

17:15

Locţiitorul şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, colonelul Eduard Ohladciuc, împreună cu ambasadorul SUA în Republica Moldova, James Pettit, au efectuat o vizită la Baza Militară de Instruire a Armatei Naţionale pentru a se documenta cu procesul de reconstrucţie şi modernizare a bazei, renovate în cadrul Programului „Iniţiativa globală pentru operaţiuni de menţinere a păcii" (GPOI), finanţat de Guvernul SUA. Oficialii au vizitat câmpul de ţinte multifuncţional şi cele două tiruri modernizate în cadrul primei