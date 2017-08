Cum arată programul autorităților de Ziua Independenței

12:10

Povestea lui Cristian Covali în IT a început dintr-o simplă întâmplare. Nu știa prea multe la început despre acest domeniu, însă datorită profesorilor care l-au inspirat și motivat, în doar un an a devenit unul dintre cei mai buni studenți de la această specialitate și a reușit să obțină locul II la Olimpiada Republicană de Informatică.