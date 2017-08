A dat 18 mii de lei pe un telefon, însă s-a dovedit a fi necalitativ: Cum și-a întors banii un cumpărător din Chișinău

17:15

Agentul FBI Robin Dreeke a dezvăluit trei strategii de stabilirea a conexiunii între oameni şi de a le intra pe sub piele. Specialistul explică modul în care îi putem influenţa pe cei din jur prin modul în care ne raportăm la aceştia. The post Trei strategii de a intra pe sub pielea oricui, dezvăluite de un agent FBI appeared first on Independent.