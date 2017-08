Şi-a dus laptopul la reparaţie, iar când l-a luat îi lipseau unele piese. Ce a făcut un consumator din Chişinău

09:26

"Cred că după alegeri pe reprezentativitatea și legitimitatea Parlamentului nu va mai putea specula nimeni. Parlamentul este o arenă politică, iar schimbarea pe care a fost făcută în sistemul electoral va permite intrarea în politică a unor noi personalități", a declarat preşedintele Parlamentului Andrian Candu într-un interviu pentru agenţia IPN, fiind întrebat despre cum va […]