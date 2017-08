Autorii atentatelor din Spania pregăteau un atac de anvergură sau mai multe

11:40

O femeie a fost luată ostatică de un bărbat înarmat la un post de radio olandez, anunţă presa locală citată de Daily Mail. Bărbatul ar fi forţat intrarea în birourile 3FM Radio din Hilversum, la sud-vest de Amsterdam, după ce a ameninţat o angajată din faţa clădirii, informează ProTV.ro. Poliţia olandeză a închis zona şi ar fi găsit în apropiere o geantă abandonată, cu un cuţit. Potrivit site-ului agenţiei Reuters, bărbatul a ţinut-o pe femeie ostatică mai bine de o oră şi jumătate, înainte să o elibereze fără intervenţia poliţiei. Negociatorul a reuşit să comunice cu atacatorul şi l-a convins să se predea. Femeia nu a suferit răni serioase, dar va fi examinată de către medici, în timp ce atacatorul a fost reţinut de către poliţişti, notează Mediafax.ro. Poliţia nu are deocamdată informaţii despre motivul luării de ostatici. Agenţia de ştiri ANP Nieuws citează surse potrivit cărora atacatorul, care nu vorbea foarte bine limba neerlandeză, a avut o dispută cu angajata postului de radio în cursul dimineţii. Incidentul vine după ce unul dintre cei mai populari DJ de la postul de radio şi-a dat demisia miercuri, după 19 ani. Ansamblul Hilversum găzduieşte numeroase instituţii media olandeze şi este păzit strict de ani de zile, după ce politicianul populist olandez Pim Firtuyn a fost împuşcat în parcarea de acolo, în 2002. The post O femeie, luată ostatică la un post de radio olandez. Atacatorul a fost reținut appeared first on Moldova 24.