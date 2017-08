Bonnie Tyler va cînta piesa ''Total Eclipse'' înainte de eclipsa solară

Ocazie cum nu se poate mai potrivită: Bonnie Tyler va cînta celebra ei piesă ''Total Eclipse of the Heart'' cu ocazia eclipsei totale de soare de luni 21 august din SUA, relatează AFP. Cîntăreața britanică în vîrstă de 66 de ani, emblematică pentru anii 80, va interpreta hitul său pe nava de croazieră ''Oasis of the Seas'' a companiei americane Royal Caribbean Cruise Line, chiar înainte să înce

