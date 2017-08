EXCLUSIV. După opt ani, DAN HELCIUG vine să facă show în Republica Moldova. Alături de ”Spitalul de Urgență”, artistul din România promite un spectacol pe cinste la ”Festivalul Internațional Gustar”

23:56

Este vară, destul de cald. Aveam în minte să fac un interviu cu un membru al Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D) pentru ieșirea la pensie a președintelui Marius Apostol, erou al României, militar veteran rănit în Afganistan, rămas cu urmele războiului pe trup dar cu suflet mare, ieșit din comun, ceva nemaivăzut. Căutând date despre el mi-a atras atenția Festivalul Gustar 2017 și multe alte noutăți despre solistul trupei Spitalul de Urgență, Dan Helciug. Seara, am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe Dan să-i pun câteva întrebări: Am aflat că veți cânta la cel mai așteptat festival al anului, GUSTAR 2017, de la Orhei, acolo unde numeroși artiști internaționali își vor face simțită prezența. Ce ne poți spune? Da, așa este. Am fost invitați, trupa Spitalul de Urgență, să cântăm duminică la Orhei, la Festivalul Gustar, un festival cunoscut modovenilor doritori de distracție, cultură, voie bună, meșteșugit, gastronomie și excursii turistice prin rezervație. Vom fi prezenți și, sperăm să facem o bună impresie. Revenim în Republica Moldova după opt ani. Îmi aduc aminte, de fiecare dată, cu plăcere de concertele susținute la Chișinău, de publicul incendiar, de faptul că ei sunt frații noștri și înimile lor bat la fel cu ale românilor. Sunt frumoși la suflet și primitori. Dar să revenim la festival... Îmi place genul ăsta de manifestare, sunt un om care iubește natura, aventura, adrenalina... Apropo de adrenalină, puțini oameni știu că, acum câțiva ani ați fost într-un Teatru de Operațiuni. Cum a fost? A, iubesc acele vremuri, iubesc militarii care se duc în TO. Trec prin tot felul de situații grele, de cumpănă, sunt nevoiți să lupte cu toate obstacolele și cu toate capcanele. Au o viață grea acolo, nu-i deloc ușor. Îi respect și, din partea mea, le spun pe această cale că sunt alături de ei necondiționat. A fost o experiență unică pe care aș mai repeta-o. Aș mai fi militar în T.O. măcar câteva zile, aș sta cum stau ei, aș mânca ce mânâncă ei, aș trăi ca ei… cu prezența la apel și alarme... N-am să uit niciodată acele clipe! Sunt multe de spus despre ei, despre faptul că sunt adevărați eroi. Din surse, am aflat că, de anul acesta ești membru al Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir”. Ce ne poți spune în exclusivitate? Mmmm, voi vreți numai exclusivități, presa....(râde). Am fost contactat anul trecut, de o prietenă, să cânt în spectacolul caritabil „Suflet de erou”. Am acceptat cu mare drag și am fost alături de membri AMVVD, niște oameni, militari cu povești incredibile, mulți dintre ei poartă pe corp urmele luptelor date în T.O., unii dintre ei rămânând în scaune cu rotile dar, demni și mândri. Președintele asociației, un erou adevărat, nu a știut cum să-mi mulțumească că le-am fost alături. M-a emoționat și m-a făcut să-mi doresc să le stau alături necondiționat. Ei vor să construiască un centru de recuperare și refacere, la standarde europene, pentru militarii veterani care au nevoie de tratament și recuperare după misiunile din Afganistan, Kosovo, Balcanii de vest etc. Așa am ajuns membru AMVVD, lucru cu care mă mândresc. Pot spune că am alături de mine camarazi de mare nădejde, oameni care merită să-și vadă visul împlinit. Îi port mereu, pe unde mă duc, în suflet. Ei sunt prezenți de fiecare dată... Am primit de la un membru AMVVD, la venirea în țară din Afganistan, un rucsac, unul special, de care nu ma mai despart niciodată. Așa știu că ei sunt alături de mine și eu de ei până pe 10 noiembrie când le voi fi iar alături, la spectacol. Știm că ai programul încărcat și multe concerte. Ai vrut chiar să-ți lansezi și un CD, să începi și o carieră solo. Da, am vrut și mai vreau! Dar am decis să mai amân puțin. Apropo, voi face parte din trupa Spitalul de Urgență indiferent că eu voi avea și o carieră solo. Spitalul de Urgență face parte din mine, este conceptul meu la care nu voi renunța. Da, este adevărat, am compus și am înregistrat câteva melodii, un alt concept. Este un alt gen de muzică decât cel pe care îl abordăm noi, Spitalul de Urgență. Sunt melodii de suflet, sunt melodii care transmit niște mesaje, sunt altceva decât se comercializează pe piața românească. Un gen de muzică care încă nu are un public țintă definit. Trupa Spitalul de Urgență are deja publicul ei, încă în creștere, avem multe concerte, avem cu ce ne lăuda (râde iar). Ne plimbăm, muncim de zor, după Orhei urmează Motofest-ul de la Simleul Sivaniei (n.r.- duminică, 25 august), zilele Zalăului (n.r. - 26 august), asta doar așa în următoarea săptămână... Două-trei titluri din albumul tău ne spui? Cu mare drag! La câteva melodii am reușit să fac și videoclip. Le puteți găsi la mine pe pagină sau pe youtube. Primul videoclip a fost făcut la piesa Femeie goală. Mai am mult de lucru... ar trebui să mai fac câteva videoclipuri dar, timpul este dușmanul meu... Am mult de muncă... Albumul HeArt este o terapie de cuplu, un film în care femeia este subiectul principal. Cele 12 piese de pe album (n.r.- amintim câteva melodii: Femeie rea, Femeie goala, Tango, Taci și dansează, Trufe și fufe, Același nesimțit, Te rog,nu etc.) sunt o combinație subtilă de poezie, teatru și muzică iar albumul, așa cum am mai spus, este o terapie de cuplu care te duce de la agonie la extaz. Ce așteptări ai de la Festivalul Gustar? Eiii, ce pot spune, îmi doresc ca publicul să fie alături de noi, la fel de incendiar cum ne-a obișnuit, să putem să fim mai des alături moldovenii din Republica Moldova, să cântăm împreună, să ne distrăm și.... TRĂIASCĂ BEREA! Spitalul de Urgență Spitalul de Urgență este o formație românească înființată în anul 2000, în București, când Dan Helciug, fondatorul și "motorul" trupei. Apoi i-au cooptat pe Adrian Chepa, Vladimir Sergheev și Viorel Preda și au luat numele de Spitalul de Urgență. Dan Helciug a terminat Facultatea de actorie și cântă de mai bine de 10 ani. A participat la diverse festivaluri și evenimente ca actor, cântăreț și prezentator. Cea mai mare realizare a trupei Spitalul De Urgență, după părerea memebrilor săi, a fost concertul din 2001 de pe scena Festivalului Pepsi Sziget (Ungaria), alături de nume mari din muzica internațională. Au participat la preselecția pentru Eurovision cu piesa Ea (care face parte și din albumul Spitalomania), unde au primit premiul juriului. În anul 2000, lansează primul lor material, EP-ul Trăiască Berea! cu care au lovit din plin piața muzicală și au devenit cunoscuți. Un an mai tarziu lansează și primul album, intitulat Să Cânte Muzica!, in același stil care i-a consacrat. Cele două single-uri -" Bici My Mother" și "Prietenii" au cunoscut același succes ca și piesa "Trăiască Berea" și se cânta la toate petrecerile care se respectă, chiar și acum la câțiva ani de la lansare. Câteva luni mai tîrziu, formația Spitalul De Urgență lansează un nou single "Ori La Bal Ori La Spital" , ca avanpremieră a albumului Spitalomania. Clipurile sunt vizibil influențate de personalitatea artiștilor, ei contribuind foarte mult la realizarea acestora înca din faza de scenariu. Festivalul Gustar 2017 Gustar 2017 este nu doar un festival muzical, unde în fața miilor de oaspeți vor evolua cele mai sonore nume ale muzicii mondiale. Denumirea festivalului „Gustar" vine de la un cuvânt vechi, cu rădăcini în limba latină și care înseamnă „august” în versiunea populară. Este luna în care se coc și se gustă majoritatea fructelor, care cresc în Republica Moldova De-a lungul anilor în care este organizat Gustar-ul, evenimentul a devenit unul de importanță națională. Festivalul Gustar este un spaţiu care pentru două zile devine centrul cultural și de divertisment al țării. Gustar e mai mult decât un festivalul muzical, pentru că oaspeții noștri sunt cea mai importantă parte a evenimentului. Gustar înseamnă o posibilitate unică de a petrece un weekend deosebit cu familia sau prietenii într-un spațiu natural, în care veți asculta cei mai populari artiști ai momentului, veți putea efectua excursii în zone istorice, participa la numeroase activități și workshop-uri din art zone, book zone, târgurile și expozițiile prezente acolo... Festivalul fiind dedicat tuturor vârstelor și preferințelor culturale! De dimineață și până seara târziu, pe teritoriul festivalului veți putea vizita planetariul, târgul de artizanat și expoziția de obiecte unice din lut, să vizitați caruselul și multe alte activități distractive. Dan Helciug - BIOGRAFIE Dan Helciug s-a nascut pe 2-12-1974. Studii: Liceul German Herman Oberth Universitatea de Teatru si Film (U.N.A.T.C )Bucuresti Facultatea de Stiinte Cognitive (Universitatea Ecologica) Bucuresti Actor,muzician,compozitor,textier, lider vocal, prezentator tv. Celebritatea o cunoaste incepand cu 1998, cand se lanseaza cu trupa Parlament Dupa 2 ani, in care trupa in frunte cu Dan, cucereste topurile din Romania, Dan Helciug propune pe piata muzicala un alt proiect,care se va dovedi a fi de mare succes, Spitalul de Urgenta. Din 2000 pana in 2007, trupa are peste 1400 de concerte, participari la festivaluri nationale si internationale (PEPSI SZIGHET FESTIVAL 2001, PREMIUL 2 – FESTIVALUL MAMAIA – 2008, FESTIVALUL INTERNATIONAL PENINSULA TARGU MURES. Turnee de cluburi la Moscova si Sankt Petersburg PREZENTATOR TV : POPSTARS (PRO TV ) ARCA LUI NOE ( TVR1) TRAIASCA BEREA (NATIONAL TV) FESTIVALUL MAMAIA (1999 ) VEDETA TV : TE CUNOSC DE UNDEVA-ANTENA 1 ACTOR : AGENTIA MATRIMONIALA (ROL PRINCIPAL ALATURI DE TAMARA BUCIUCEANU, GEORGE MIHAILA,DORU ANA, EMILIA POPESCU.. ) COMPOZITOR : 90 de piese / hituri : Traiasca berea, Ori la bal, Lautarii, Caut un bou, Nu-mi pasa de nimic,Bici my mother, Lasa-ne,Buna Dimineata, Mi se rupe inima….etc Discografie: 1998 – Parlament – Vine Vara – nr 1 in topurile romanesti 5 saptamani 1999 – Parlament – Parlament 1 NOD -Nu-i nimeni acasa 2002 Spitalul de Urgenta: 2000 – Spitalul de Urgenta – Traiasca Berea nr 1 in topurile romanesti 4 saptamani 2001- Sa cante muzica 2002 – Spitalul de Urgenta – Spitalomania/ NOD -Nu-i nimeni acasa 2004 – Spitalul de Urgenta – Stupefiant 2006 – Spitalul de Urgenta – Alcool Rafinat 2008 – FPS DAN HELCIUG 2010 – Dan Helciug & Friends 2012 – Hypoxia 2012 – album lansat pe net 10 – VIDEOCLIPURI A cantat pe aceeasi scena cu : DIO, H-BLOCKX, APOCALYPTICA, ALPHAVILLE, ZDOB SI ZDUB… Din anul 2010 este „vocea” MOZART ROCKS. 2012-Concert extraordinar Mozart Rocks la Sankt Petersburg impreuna cu vedeta Denis Sedov