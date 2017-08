În urma exercițiilor militare a decedat un soldat

16:25

Au rămas ore numărate până la începutul festivalului, pe care l-am așteptat un an întreg! În acest an am decis să revenim la locația sa de origine la rezervația cultural-naturala Orheiul Vechi. Aici, dragonul Gustar va renaște în forță în cuibul său natal, iar în perioada 19-20 august vom celebra Vara, Viața și Belșugul pământurilor noastre, dansând pe ritmurile incendiare a melodiilor etno.