Trump, abandonat: Unul dintre cei mai apropiați oameni ai săi și-a dat demisia

Prețul aurului este tranzacționat la peste 1.300 de dolar uncia, pentru prima oară în 2017, și se îndreaptă spre a treia zi de creșteri, investitorii fiind interesați de plasamente sigure, cerere susținută de vânzările de acțiuni de pe bursele internaționale, atacul terorist din Barcelona și îngrijorarea provocată de șansele programului pro-afaceri al președintelui american Donald Trump, transmite MarketWatch.