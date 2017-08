POVESTE FĂRĂ SFÂRȘIT. Viitorul începe azi / GALERIE FOTO

„ADIO, DAR RĂMÂN CU TINE!” Un steag tricolor flutură la poarta pe care zi de zi o deschide familia Apostol, amândoi au îmbrățișat de ani buni cariera militară. Dimineața la prima oră amândoi porneau spre unitate, seara, până târziu în noapte, puteai vedea lumna aprinsă… încă lucrau. Se zbăteau pentru Asociația pe care a înființat-o acum trei-patru ani. O asociație care a luat ființă după ce într-o misiune în Afganistan iadul s-a dezlănțuit. Marius Apostol a fost grav rănit! 1 mai, 2011, cu doar câteva ore înainte de deja legendara misiune de asasinare a lui Osama bin Laden, Apostol se afla într-o misiune de patrulare pe celebra autostradă A1 din Afganistan, unul dintre cele mai importante obiective strategice din țară. Într-un interviu povestea: „Eram într-o patrulă, pe autostrada A1, la aproximativ un metru de un culvert (tub sub autostradă, n.red.). Am sărit în aer cu un vehicul MRAP (maşină blindată, de circa 20 de tone, n.red.). A fost o încărcătură de aproximativ 200 de kilograme de explozibil. Practic, au fost câteva fracţiuni de secundă. Am fost aruncaţi la 180 de grade, eu am intrat în comă. Am fost extraşi de acolo după aproximativ 20-30 de minute”, descrie Apostol incidentul cu informaţii pe care le ştie numai de la colegii lui din patrulă. După ce a ieşit din comă, o săptămână mai târziu, camarazii i-au reconstruit scena, pentru a putea înţelege ce i s-a întâmplat. A stat într-un pat în spitalul din Landstuhl, Germania, au urmat 13 operații, a stat luni bune. Coloana vertebrală a lui Apostol era ruptă în două locuri şi avea traumatisme grave şi la picioare. „Te vezi înconjurat de oameni noi şi, practic, când arunci o privire asupra corpului tău şi vezi o grămadă de tuburi este ca o trecere. Dintr-un om sănătos, te vezi ... nici nu ştiu ce cuvânt să folosesc. Trebuie să ai o putere foarte mare să treci peste. Şi pentru militari, pentru că şi noi suntem oameni", explica veteranul. "Ca să te ridici din nou, trebuie să lupţi. Bineînţeles, şi cu ajutorul lui Dumnezeu, să spui <<Doamne, am deschis ochii, deci pot să merg mai departe>>. Eu am politraumatism, dar important este că trăim toţi din echipaj şi că ne-am întors toţi acasă” - iar acesta este lucrul pe care îl spun toţi cei care au scăpat, indiferent cum, dintr-o asemenea experienţă. Așa a prezentat el iadul. Au fost luni de chin si teroare atât pentru el, cât si pentru familie. Soția i-a stat alături trup si suflet. Se ruga la Dumnezeu să il lase, ca nimeni să nu mai treacă prin ce au trecut ei. A făcut tot ce i-a stat în putință ca el să se recupereze, a fost de accord cu hotărârea lui de a-i ajuta și pe alți militari români prin construirea unui centru de recuperare și refacere la standard europene, motivul pentru care a luat ființă Asociația M…….. O altă poveste, o zi de rai De mai bine de trei ani, Marius Apostol muncește și veghează neîncetat la creșterea asociației al cărui președinte este. A lăsat familia pe locul doi, s-a dedicat trup și suflet A.M.V.V.D.-ului, se consumă mult, plânge și râde alături de membrii asociației. De multe ori, lumea care-l cunoște se întreabă care-i mai importantă pentru el, familia sau asociația? Dacă aș vrea să-l pun în încurcătură l-aș întreba. Știu sigur că i-ar fi greu să răspundă. Are noroc însă cu soția care l-a completat și l-a înțeles, a știut mereu să fie o piatră de temelie. Un om atât de simplu... și totuși este un om care nu știe să tacă A luptat și luptă zi de zi pentru problemele veteranilor, răspunde la răutățile oamenilor față de militari, ori de câte ori știe. Așa a făcut și cu senatorul ALDE Daniel Barbu. I-a răspuns, înaintea MApN-ului, cu mult tact, la declarația că profesia de politician este una "mai riscantă decât misiunea unui soldat în Afganistan", dar, în același timp, este și "o vocație". Veteranul Apostol i-a oferit „ domnului senator ALDE Daniel Barbu o excursie 'all inclusive' în Afganistan. Să învețe ce înseamnă onoare și respect față de țară, față de drapelul României. „Nu știți absolut nimic din ceea ce presupune viața de militar”, a răspuns politicos Apostol. Băieții lui, eroii lui Prins în febra predării postului, Marius Apostol nu-și mai odihnește trupul afectat. Are de pus la punct multe lucruri. Trebuie să fie alături de băieții lui, eroii lui. Printre ei se numără și „olteanca” Carmen care face cât 10 eroi la un loc. „Astăzi un eveniment important pentru continuarea carierei militare în familia Apostol! Avansarea sotiei, Apostol Carmen Amelia, la gradul de plutonier adjutant-principal. Familia este alături de tine și îți dorim multă sănătate și succes”, a scris Marius Apostol pe contul lui de facebook, seara târziu, ca semn de mândrie și recunoștință că este continuată cariera de militar în familie. Sute de mesaje de felicitare au fost, rânduri care te emoționau până la lacrimi, ca de exemplu: „Felicitări doamnă Carmen Amelia Apostol! Dragostea față de cariera militară,v-a transmis-o eroul Marius Apostol, pe care întreaga Armată Română, îl omagiază! Vă urez căsnicie durabilă și fericită! Cu aleasă prețuire, Marin Ilie.”. Prin această postare, pentru prima oară, Marius Apostol i-a mărturisit „oltencei” că pentru el este… „general”. O postare cât o mie de cuvinte! Atât de rar se întâmplă ca el să-și arate slăbiciunea. A fost un moment de relaxare și de recunoașterea sacrificiului făcut de soție. Deoarece nu îi mai ajunge ziua, Apostol ar fi dorit să poată trece mai greu timpul și să rezolve perfect toate lucrurile. Aseară plănuia plecarea la Râmnicul Sărat pentru a-i fi alături președintelui Sucursalei Vrancea la numirea de cetățean de onoare al orașului, vorbea de comanda pentru legitimațiile AMVVD (asociația ajungând la 15 sucursale cu un număr de peste 10.000 de membri) deși astăzi era pentru el o zi plină de evenimente, ultima zi în incinta MApN-ului, ziua în care avea să îi aibă alături pe toți cei care îi stimează, prețuiește, iubește. Alături de nume sonore din MApN, alături de membri AMVVD, de oameni de presă, de camarazi, de eroii lui și-a spus ultimul cuvânt în calitate de militar veteran activ al României. Hai liberare! „În data de 09.08.2017 "am pus gradele în cui". De astăzi sunt plutonier adjutant-principal în retragere! Dumnezeu să binecuvânteze România și Armată Română!”, era anunțul făcut de președintele AMVVD. A fost o decizie grea dar și puțin forțată din cauza schimbărilor legislative. „După 15 ani de activitate, în cadrul Batalionului 500 Sprijin, astăzi mi-am luat la revedere de la camarazi, colege și colegi. Vă mulțumesc, dragii mei! Emotia este când intri în Armată Română și când pleci! Adio, dar rămân cu tine! ", un alt anunț, cu mii de vizualizări, care spune totul despre caracterul eroului. Miltari activi și în retragere, camarazi, prieteni, oameni simpli i-au urat din suflet toate cele bune, sănătate, pensie lungă, putere de muncă în continuare. Da, astăzi 18.08.2017, se va înlocui salutul militătesc „Am onoarea să vă salut” cu „Bună ziua”. De astăzi, după 28 de ani de carieră, eroul veteran MARIUS APOSTOL este doar președintele Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD) „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, Izvorâtorul de Mir”. Președintele Ligii Militarilor Profesioniști, Dănuț Albu i-a scris: „Camaradul nostru Plt.adj.pr. Marius Apostol, presedintele Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati, a iesit la pensie: "... astăzi mi-am luat la revedere de la camarazi, colege și colegi. Vă mulțumesc, dragii mei! Emotia este când intri în Armată Română și când pleci! "Adio, dar rămân cu tine! " Felicitări domnule Apostol! Ca militar v-ați făcut datoria față de poporul român, și față de România! Multă sănătate și pensie îndelungată!” Dacă până acum când îmbina cariera de militar activ cu funcția de președinte AMVVD asociația a crescut devenind o forță cu un cuvânt de spus în ceea ce-I privește pe veteranii TO ne întrebăm cum va fi de acum încolo? Visuri înalte, de erou veteran Armata Română are peste 180 de militari răniţi în misiuni. Fără mâini, fără picioare, cu traumatisme grave, paralizaţi. Marius Apostol a fost pe front de 6 ori. În Bosnia, Kosovo, Irak şi Afganistan. Trupele române au dat tribut de sânge, în aproape toate țările pentru care au luptat, în Coaliția Nord-atlantică. Marius a avut zile. Dar poartă, pentru totdeauna, urmele războiului din Afganistan. A trecut prin 8 operaţii. Două echipe de medici de la cel mai mare spital militar american din Europa au făcut minuni. Au urmat alte câteva luni de tratament la Spitalul Militar din Bucureşti. Un an de zile Marius Apostol a stat la pat. Aceşti eroi au nevoie de recuperare tot restul vieţii. Aşa că mulţi dintre militari merg la recuperare în clinici private. Statul le dă o indemnizaţie pentru tratament. Dar, până să se schimbe legea, răniţii s-au împrumutat la bănci, pentru a acoperi costurile. Dar cum autorităţile nu au mişcat un deget, Marius Apostol luptă pentru toţi camarazii săi. Pe frontul de acasă. Prin concertele caritabile "Suflet de Erou", Asociaţia Militarilor Veterani şi a Veteranilor cu Dizabilităţi strânge bani pentru a deschide un centru modern de recuperare şi refacere la standarde europene. Studenţii de la arhitectură le-au făcut proiectul. Primarul comunei Singureni, din Giurgiu, le-a oferit un teren, iar oameni de bine au donat bani sau materiale de construcţii. Pentru că au înţeles că militarilor le datorăm apartenenţa la NATO, cea mai puternică garanţie de securitate pe care România a avut-o vreodată. „ O inițiativă de suflet a noastră, a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD) „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, Izvorâtorul de Mir” este de a reuși să construim PRIMUL CENTRU DE RECUPERARE ȘI REFACERE din România a militarilor veterani care au rămas în viață cu sechele pentru tot restul vieții, având ca scop recuperarea fizică și psihică a militarilor veterani și a militarilor răniți în teatrele de operațiuni ale Armatei Române, cât și a celorlalți membri ai asociației, unde vor avea parte de tratament nediscriminatoriu și respect. Acest proiect al A.M.V.V.D. este unul pretențios, primul din țara noastră și începe să prindă contur. Vrem să accesăm fonduri europene pentru construirea acestui centru. Dorința noastră este ca și camarazii noștri, greu încercați, odată întorşi acasă, să primească îngrijiri și susținere și la noi în țară la același nivel ca în Germania sau America. Un loc unde să fie trataţi pentru restul vieţii, după externarea din spital. Sunt mulți veterani care au suferit amputări, paralizii sau alte mutilări pe Teatrele de Operaţiuni și au încă nevoie de de alinarea durerii, de recuperare, refacere şi tratament. Au nevoie disperată de un centru unde ei să poată fi tratați până la sfârșitul vieții, a spus, de câte ori a avut ocazia, președintele AMVVD, Marius Apostol. Avem onoarea să vă salutăm! Pentru ONOR înainte… Membrii Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD) „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” au așteptat cuminți, fără să răspundă provocărilor, fără să se apere la întrebările unor oameni curioși: de ce nu a apărut nimic pe site-ul AMVVD, niciun articol, despre ieșirea la pensie a lui Apostol. Da, ei i-au pregătit intrarea DOAR CA PREȘEDINTE AMVVD. Trebuia să se aștepte, să finlizeze travaliul trecerii de la militar activ la militar în retragere. Acum, au postat ceea ce doreau să posteze pentru președintele lor: „ Omul care a şters cuvântul "IMPOSIBIL" din DEX! Astăzi am să vă prezint un om care pretinde că a ieșit la pensie. Omul acesta era astfel prezentat de o televiziune: ”Punctual ca un ceasornic, străbate cadenţat aleea Grădinii Verona. Nici nu-mi puteam închipui efortul de a menţine acel ritm de mers. L-am văzut de departe şi mă pregăteam să-l întâmpin. S-a prezentat protocolar întregii echipe. L-am rugat să ne scuze pentru ultimele retuşuri care mai trebuiau făcute înaintea filmării. M-a impresionat prin emoţia caldă, dar reţinută. Prin economia de vorbe nerisipite în van. Nu este obişnuit cu lumina reflectoarelor. Acţiunile sale sunt determinante doar pe câmpul de luptă. Vedeţi? Cât de mult suntem tributari unor stereotipuri? Mă aşteptam să văd un om cât un munte, cu o statură impunătoare şi glas autoritar. În locul acestei imagini, îmi apare în faţă un om mărunţel, drept, încordat ca un arc. Şi mi-am zis: cât de mult ne pot înşela aparenţele!” Asta spunea producătoarea unei emisiuni despre MARIUS APOSTOL, Președintele Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități. Eu vă voi spune despre acest om că suferă de mania contrazicerii. Vă veți revolta și veți spune că sunt cuvinte lipsite de respect. Ar fi așa dacă nu aș avea argumente să susțin cele scrise. Omul Marius Apostol a contrazis în 2011 un personaj la care cei mai mulți dintre noi nici nu îndrăznesc să se gândească, doamna cu coasa. Într-o bună zi s-a hotărât să vină neanunțată și să-i spună că a venit timpul să meargă cu ea. Ce credeți? Domnul Apostol, familist convins, nici nu a vrut să audă. S-a apucat să o contrazică: – Măi femeie, tu crezi că eu am timp să mor, am acasă o familie și o țară care mă așteaptă, vezi-ți de drum?! Nu a fost de ajuns acest afront adus unei femei, a mai contrazis și doctorii, care i-au spus că sunt slabe speranțe să mai meargă. Ei,aș!S-a ridicat omul precum Lazăr și a mers. Păi nu vă spuneam că suferă de mania contrazicerii? Acum mă credeți? Și asta nu e tot. La fiecare înaltă ușă la care a bătut în lupta sa pentru drepturile militarilor veterani, exista câte un cerber, care îi tot spunea că ceea ce doreste este imposibil. Prostii! Atunci s-a hotărât să șteargă cuvântul ”imposibil” din DEX-ul sufletului său. Și a reușit! Acest om special, și-a luat astăzi ”la revedere” de la colegii din unitatea unde activa, spunând că de azi este în retragere. Acum m-am molipsit eu de mania contrazicerii și voi contesta ce afirmă cu o seninătate aparentă. Păi cum să crezi așa ceva? Omul acesta care s-a luptat pentru drepturile alor săi, atunci când societatea încă mai respecta armata, să renunțe? Vă contrazic, domnule Apostol, nu veți putea renunța niciodată la lupta pentru camarazii dumneavoastră. Spun asta pentru că vă cunosc! Omul care resimte fizic orice jignire adusă militarilor, care luptă pentru înființarea unui Centru pentru recuperarea militarilor veterani și veteranilor cu dizabilități, care pierde mai multe ore dintr-o zi pentru asociație decât pentru familia sa, nu poate fi capabil să renunțe. Vă contrazic! Acum, când societatea civilă ne pune la zid, sunt sigură că veți continua să fiți mai bolnav de mania contrazicerii și veți lupta cu mai multă forță pentru drepturile celor care v-au rămas în suflet, marea familie a militarilor. Ne aveți alături pe noi membrii Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, aveți alături o soție și o familie minunată. Omul care a scos cuvântul ”imposibil” din DEX-ul sufletului său nu va fi niciodată în retragere! Mai degrabă cred că va spune ”Pe aici nu se trece”!” #amvvd #recunoștință #asociațiaamvvd #onoareșirespect #românia#mariusapostol Cam asta a fost povestea fără sfârșit sau poziția de drepți, mana la tâmplă și….tradiționalul salut: Avem onoarea să vă salutăm! Pentru ONOR înainte… SĂ TRĂIȚI!

