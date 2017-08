Barcelona a oferit 125 de milioane de euro pe Coutinho

15:26

Șeful statului, Igor Dodon, bașcanul UTA Găgăuzia, Irina Vlah, foștii președinți Mircea Snegur și Petru Lucinschi, ex-președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean și fostul ambasador al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, Dumitru Braghiș se numără printre cei care l-au felicitat pe Înaltpreasfințitul Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia aniversării de 65 de ani. La sediul Mitropoliei, oaspeții au venit îmbărcați la patru ace, cu mașini de lux și buchete mari de flori. A parcat în curtea Mitropoliei și o mașină a Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova.