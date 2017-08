După ce i-a alungat de acasă prin politica sa nechibzuită, guvernarea așteaptă acum investiții și „dezvoltarea țării” de la conaționalii noștri din străinătate

În mesajul de salut adresat participanţilor la reuniune, vicepremierul Octavian Calmâc, ministru al Economiei și Infrastructurii, a subliniat eforturile Guvernului pentru accelerarea implementării reformelor care ar determina, în perspectivă, cetățenii moldoveni să se întoarcă acasă și să valorifice experiența acumulată peste hotare în domeniile strategice pentru Republica Moldova. „Suntem deschiși să utilizăm toate platformele de comunicare pentru a identifica proiecte de interes comun, propuse de cetățenii din diasporă, care ar contribui la dezvoltarea țării noastre”, a menționat Octavian Calmâc. În context, vicepremierul a relevat că continuă implementarea Programului de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1”. „Recent, Guvernul a aprobat majorarea cuantumului de finanțare nerambursabilă de la 200 de mii de lei la 250 de mii de lei. Cu suportul partenerilor de dezvoltare, din momentul lansării Programului, au fost oferite aproximativ 141 de milioane de lei sub formă de granturi, fiind susținute circa 950 de persoane care doresc să-și dezvolte o afacere. Beneficiarii Programului ”PARE 1+1” au efectuat investiții în economie în valoare de circa 335 de milioane de lei. Drept rezultat, au fost create peste 2500 de locuri de muncă. Frumoasă realizare, am adăuga noi, după ce peste un milion de moldoveni și-au luat lumea în cap, au muncit pe brânci ca să-și întrețină familiile, chiar economia statului care nu le-a putut oferi nimic în afară de „drum bun!”… Și când te gândești că în campaniile electorale liderii politici se întreceau promițând, unul mai generos decât altul: „Vom crea 300 de mii de noi locuri de muncă!”, „Vom crea 500 de mii de locuri de muncă!”… Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a accentuat necesitatea mobilizării în vederea elaborării și realizării proiectelor de ordin social, cultural și educațional care vor contribui la studierea limbii române şi la păstrarea tradițiilor naționale în cadrul diasporei. „Sunteți resursa umană de aur a acestei țări. Cu ajutorul Dumneavoastră avem posibilitatea să preluăm modelele altor popoare pentru a crea un stat puternic, viabil, cu cetățeni mândri de țara lor”, a relevat Monica Babuc. La eveniment, în premieră, a fost prezentată componența Grupurilor de Excelență ale Diasporei și domeniile în care acestea vor activa împreună cu consilierii prim-ministrului. Astfel, experții selectați din diasporă vor susține implementarea proiectelor în sectoare precum cercetarea și economia, mediul, consolidarea diasporei, justiția și medicina. Cum ar spune italienii: „Palavra, palavra, palavra…”. În cadrul reuniunii, au fost prezentate concluziile studiului de cartografiere a diasporei moldovenești în Germania, Marea Britanie, Italia, Israel, Portugalia, Rusia și Republica Moldova. Totodată, participanții au avut posibilitatea să adreseze reprezentanților Guvernului întrebări (mai mult retorice) referitoare la principalele reforme de pe agenda autorităților de la Chișinău. Zilele Diasporei în Republica Moldova sunt organizate pentru al patrulea an consecutiv, sub patronajul Guvernului. La ediția din acest an participă peste o sută de reprezentanţi ai diasporei. Este adevărat că unii conaționali de-ai noștri care muncesc în străinătate s-au întrebat, la o emisiune televizată difuzată în direct: „Dar avem noi oare diasporă? Suntem un grup de moldoveni care ne întâlnim uneori la biserică sau într-o piață din Roma sau Milano…”.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evzmd.md