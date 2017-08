Ministru de externe ungar: Amenințarea teroristă în creștere privește întreaga Europă

14:26

Au apărut primele imagini ale schimbului de focuri dintre polițiștii catalani și cei cinci teroriști din Cambrils. Poliția i-a ucis pe toți cei cinci bărbați, care păreau să poarte centuri cu explozibili. O analiză a experților geniști a arătat că centurile erau, de fapt, false. The post (VIDEO) Momentul în care poliția împușcă unul dintre cei cinci teroriști din Cambrils appeared first on Independent.