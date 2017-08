A plouat cu grindina in orasul ucrainean Lvov. Gheata a fost de marimea unui ou de prepelita - VIDEO

Dupa mai multe zile in care temperaturile nu coborau sub 30 de grade, timpul s-a schimbat brusc in Lvov.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md