VIDEO: Cel mai mare fluviu din Spania, aproape secat

„E un traumatism cranio-cerebral, cu hemoragie. (...) Într-o stare sub control, dar rezervat. Cu el nu se poate discuta pentru că e sub analgezice. E la secţia Urgenţe, dar urmează să îl ducă pe secţie. El are un traumatisc cranio-cerebral, a avut o hemoragie. Vor vedea dacă a trecut sau dacă se face hematom, deci aici e problema. Şi mai are fracturi costale”, a declarat, pentru MEDIAFAX, consulul României la Barcelona, Manuel Pleşa. Până la momentul transmiterii acestei ştiri, patru cetăţeni români, trei bărbaţi şi o femeie au ajuns la spital după ce au fost răniţi în atentatul de joi. Doar unul se află în continuare internat.