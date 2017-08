Atenție! Medicii au depistat cazuri de leptospiroză în Chișinău

18:26

Angajații Inspectoratului Național de Patrulare au acționat, timp de câteva zile pentru verificarea modului de desfășurare a transportului în regim taxi. În cadrul acțiunii, au fost aplicate 206 de sancțiuni contravenționale, printre cele mai grave fiind: - conducerea mijloacelor de transport de conducătorii auto în stare de ebrietate- 4; - exploatarea vehiculelor cu defecțiuni tehnice sau reutilate fără autorizația respectivă- 30; - nerespectarea în transportul auto a condițiilor stabilite în licență sau în actele de autorizare cât și transportarea ilegală de călători -14; - interzisă exploatarea prin ridicarea plăcilor cu numărul de înmatriculare pentru exploatarea vehiculelor cu defecțiuni tehnice -12; - conducerea vehicule care nu au fost supuse reviziei tehnice – 13; - amplasarea neautorizată pe vehiculele a publicității -129. Totodată, șoferii au fost verificați de ofițerii CUMC, care au înmânat 88 de citații taximetriștilor, pentru diferite încălcări ale circulației rutiere, fixate cu camerele de supraveghere video. The post Șoferii de taxi – la control. Poliția a împărțit peste 200 de sancțiuni contravenționale appeared first on Moldova 24.