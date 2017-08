Familia Regală a României, mesaj după atacul de la Barcelona

10:56

Iata care sunt zodiile care dau acesti barbati slabi din punct de vedere emotional: Balanta E slab si usor de manipulat barbatul din zodia Balantei. Lui nu ii place sa se impuna si ia de bun tot ceea ce i se ofera. Nu e capabil sa ia decizii importante de unul singur si de aceea ii place sa aiba alaturi o persoana care poate hotari in numele sau. Vrea sa le faca altora pe plac numai de dragul de a fi bine, iar adesea ajunge sa fie folosit de cei fara scrupule. Cei mai multi isi aleg partenere care ii domina si ii tin sub papuc. Pesti Chiar daca si-ar dori sa fie considerati puternici, stabili, in realitate, barbatii din zodia Pesti sunt usor de manipulat, in special din punct de vedere emotional. Sunt foarte sensibili si se afla mereu in cautarea perfectiunii, a frumosului si isi vor pune rapid sufletul pe tava atunci cand vor descoperi o femeie care sa le placa si pe care sa o considere potrivita pentru ei. Isi scrifica adesea fericirea si pot suferi din cauza depresiei. Rac Acest nativ e dependent de oameni pe care ii indrageste si cu atat mai mult de femeia pe care o iubeste. Astfel, daca stii cum sa ajungi la inima lui, l-ai cucerit pentru totdeauna. E pasional, iubitor si dornic de atentie, dar e si emotiv si pune la suflet orice cuvant frumos ii adresezi. Este sedus rapid de cea care ii arata ca il poate trata cu respectul cuvenit. Accepta aproape orice si este dipus sa renunte la binele personal de dragul altora, potrivit ele.ro.