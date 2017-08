E pasionată de GĂTIT! Irina Harea-Mardari: „Cel mai mult îmi place să pregătesc mâncarea tradițională” FOTO//

11:36

„Trebuie sa va spun ca am incheiat o intelegere cu Ovidiu. Timp de o saptamana nu mancam dulce.)))) Asta in contextul in care Ovidiu nu poate rezista nicio ora fara dulce.))))”. Despre aceasta scrie Cristina Gheiceanu pe blogul său. Ea a precizat că au deja 3 zile de când respectă decizia. „Cel mai interesant e […]