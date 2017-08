România // Imagini cu femeia care s-a aruncat în fața trenului împreună cu copiii, la Brănești. Noi detalii

11:40

Un cetățean străin, angajat al unei misiuni diplomatice la Chişinău, în vârstă de 34 ani, a fost agresat fizic de către trei indivizi. Incidentul a avut loc recent, în jurul orei 00.35, pe teritoriul unei benzinării din sectorul Botanica. Potrivit poliției, cei patru nu au împărțit un loc de parcare în adiacentul staţiei peco. După ce l-au bătut, indivizii au urcat într-un automobil şi au fugit într-o direcţiei necunoscută. Ulterior, ofiţerii de investigaţii au reţinut cei trei bănuiţi, care s-au dovedit a fi originari din raioanele Hânceşti, Ştefan-Vodă şi Chişinău, cu vârstele cuprinse între 22 ani şi 27 ani. Aceştia au fost reţinuţi pe un termen de 72 de ore în izolatorul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău şi sunt cercetaţi penal pentru huliganism. Dacă vinovăţia lor va fi demonstrată în instanţa de judecată, atunci ei riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 15 000 lei la 27 000 lei sau închisoare de pînă la 5 ani.