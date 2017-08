Raport IML: In 2016, peste 2.000 de persoane au murit in accidente rutiere

Anul trecut, 2.090 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere in Romania, numarul victimelor fiind in crestere, dupa ce in cei sapte ani precedenti scazuse in mod constant, arata Raportul Institutului National de Medicina Legala "Mina Minovici" din Bucuresti pe 2016.

