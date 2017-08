Deputatul acuzat că fură banii sportivilor: ”Îl voi acționa în judecată pe Ghelici”

18:06

20.000 de euro, pentru primarii cu idei de dezvoltare a localității Dupa americani, austrieci, romani … si francezii au decis sa investeasca in satele moldovenesti. Ambasada Frantei si o agentie francofona ofera pana la 20 de mii de euro pentru primarii care au idei de dezvoltare a localitatii lor, insa nu au bani. Din experienta lor, francezii cred ca trebuie incurajat turismul, dar si proiectele de mediu. Prin urmare, la selectare, aceste domenii vor avea prioritate. In aceasta perioada satul Cruzesti, o suburbie a Chisinaului este plin de santiere. Din banii donati de guvernul Romaniei se repara scoala, un om de afaceri a ajutat la constructia unui trotuar, iar primaria Chisinau a dat bani pentru canalizare. Multe insa mai sunt de facut. Violeta CRUDU, PRIMAR CRUZESTI: «Noi am vrea sa facem pubele in pentru ca tot ce tine» Bugetul localitatii este prea mic, asa primarita spune ca depune dosare la toate proiectele lansate de straini, dar si la cele locale. Neaparat va incerca sa obtina ceva si de la ambasada Frantei, intrucat un ban in plus nu strica niciodata, spune Violeta Crudu. Ambasada franceza a lansat un proiect nou intitulat sugestiv — cooperare descentralizata. Francezii ne ofera in jur de 20 de mii de euro in total, astfel ca fiecarui proiect i-ar reveni pana la 3000 de euro. Vor avea prioritate planurile pentru promovarea turismului, dar si cele legate de rezolvarea problemelor de gunoi. Francezii cred ca anume in aceste sectoare ar trebui sa investim cel mai mult. Toti doritorii au la dispozitie aproximativ o luna pentru a-si asterne pe hartie un plan de dezvoltare. O conditie ar fi ca localitatea sa fie in parteneriat de colaborare cu una din Franta. O comisie de la Ambasada Frantei va selecta cele mai bune proiecte. Sursă: protv.md Record 20.000 de euro, pentru primarii cu idei de dezvoltare a localității apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.