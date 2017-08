(FOTO) Cine este Driss Oukabir, suspectul atacului din Barcelona; Facebook i-a închis contul imediat după atentat

20:26

De ce un elev sau un student, daca a copiat, este dat afara de la examen sau de la BAC, iar un judecator care a copiat 8 pagini din 12, de la un procuror si de la un alt judecator, nu pateste nimic si poate tine oameni in arest? Hotararea instantei de judecata are 12 pagini si iata cum stau lucrurile: - primele 4 pagini sunt copiate de la procuror; - urmatoarele 4 pagini, care contin argumentarea si justificarea arestului, ceea ce trebuie facut personal de instanta, totul este copiat de la un alt judecator; - in ambele cazuri copierea s-a facut cuvant cu cuvant, cu tot cu greselile din text, uneori existand si mici redactari; - in cazul copierii de la procuror am putea admite ca textul a fost scanat si doar "introdus" in hotararea judecatoreasca, pentru a prezenta motivarea procurorului, desi nici acest lucru nu este corect, pentru ca arata o colaborare copy-paste procuror - judecator, adica legaturi in afara procesului de judecata, ceea ce este interzis; - in cazul copierii de la un alt judecator, in speta de la judecatorul care s-a pronuntat pe acelasi caz pe data de 22 iunie curent, aici nu poate exista explicatie, pentru ca nimeni nu poate scrie, nu poate argumenta in locul instantei. Argumentarea este personala si poate sa apara numai dupa deliberare si dupa luarea deciziei, fiind interzis in timpul deliberarii contactul judecatorului cu orice alta persoana. Or, cum atunci in hotararea din 10 august apar 4 pagini copiate mot a mot de la un alt judecator care s-a pronuntat pe acelasi subiect pe data de 22 iunie? - prin aceasta se dovedeste inca o data ca hotararea a fost scrisa inainte de sedinta, iar prezenta noastra in sedinta nu au fost decat de forma, totul fiind un spectacol. - hotararea pe 12 pagini a fost "scrisa" nu in 40 de minute cum am scris anterior, ci in 30 de min, adica si mai repede, desi ori in 30 min, ori in 40 min. este imposibil sa scrii 12 pagini. - dovezile copierii mot a mot le gasiti in fotografiile anexate. iata una: "Instanta releva ca, banuiala rezonabila de savarsire a infractiunilor a fost constata prin incheierea de aplicare..." Cuvantul "constata" trebuia sa fie "constatata", dar se repeta in mod gresit in hotararile din 22 iunie si 10 august la doi judecatori diferiti. - la urma am intrebat instanta, daca asta mi se intampla mie, primar cu 3 mandate in spate si un numar de voturi cat 10 deputati din Parlament, primar si vicepresedinte la nivel de Consiliul Europei, ce i se intampla atunci unui om simplu si necunoscut? - astazi am prezentat toate aceste argumente, precum si multe altele la Curtea de Apel Chisinau, insa totul s-a respins ca fiind ...nefondat. Daca ceea ce as spus astazi este nefondat, rezulta, deci, ca si scoaterea elevilor si a studentilor de la examene, impunerea lor sa mai sustina o data examenul, sa mai astepte cateva luni sau un an BAC-ul, cu atat mai mult sunt nefondate, mai ales ca ei nu condamna penal pe nimeni...