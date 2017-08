Atac terorist la Barcelona. O persoană a murit, iar alte 64 au fost rănite după ce o furgonetă a intrat în mulţime// VIDEO

11:45

Un locuitor al raionului Glodeni a fost condamnat la 5 ani şi 2 luni închisoare, cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip închis. Sentinţa a fost pronunţată după ce Procuratura Anticorupţie a demonstrat vinovăţia acestuia pentru comiterea a 28 de infracţiuni de trafic de influenţă la obţinerea permiselor de conducere auto. Potrivit probatoriului, inculpatul a […]