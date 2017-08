Contrabandă cu anabolizante în proporţii deosebit de mari: Erau produse într-o casă. Opt reținuți // VIDEO

15:56

Primăria municipiului Chișinău informează că în prezent sunt executate lucrări de renovare a aleii din bd. Mircea cel Bătrân, sectorul Ciocana al Capitalei. Șantierul este deschis deja de 2 săptămâni, cu antrenarea echipelor de muncitori de la Î.M. "Exdrupo" . Lucrările se desfășoară pe tronsonul: str. Ginta Latină - str. P. Zadnipru, pe o suprafață de 5200 metri pătrați și vor dura până în septembrie, curent. Renovarea aleii din bd. Mircea cel Bătrân prevede reparația trotuarului, cu înlocuirea asfaltului și a bordurilor. În perspectivă se prevăd și lucrări de amenajare a iluminatului pietonal, înlocuirea mobilierului urban și a coșurilor de gunoi din preajma băncilor. Costul lucrărilor este evaluat la 1,7 milioane lei, surse din bugetul municipal.