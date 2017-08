Lingvistul şi publicistul Ion Melniciuc a decedat

12:16

800 de oameni vor cina îmbrăcați în alb, la București — (VIDEO) Evenimentul care a făcut furori în cele mai mari oraşe din toată lumea va găzdui în această lună în jur de 800 de participanţi la București. Pentru a păstra tradiţia, locul şi spectacolul pregătit de organizatori sunt încă secrete. Un eveniment franţuzesc de poveste, aşa am putea descrie, pe scurt, picnicul care face furori în întreaga lume. Se numeşte "Le diner en blanc" şi, în fiecare an, aduce împreună mii de oameni. Locaţiile sunt alese pe sprânceană iar toţi invitaţii sunt îmbrăcaţi evident în alb. Până acum românii puteau doar să admire evenimentul pe internet sau la televizor. Aşa că cineva a luat măsuri… Va fi cea mai mare cină din capitală, presărată cu muzică live şi preparate alese. Picnicul se va transforma, la miezul nopţii, într-o petrecere. Singura condiţie: dress code-ul. Conceptul de "Le diner en blanc" a luat naştere în urmă cu trei decenii, în Paris. Atunci, pictorul François Pasquier şi-a invitat câţiva prieteni, la cină, într-o zi din iunie. Şi, pentru a se găsi unul pe celălalt au decis să se îmbrace toţi în alb. În acest an, 70 de orașe din peste 35 de țări au avut cinele lor în alb.