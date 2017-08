Un bărbat din Criuleni a sesizat Poliţia: a găsit un rucsac cu muniţii de război pe marginea drumului

08:15

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că, în 2018, cheltuielile de apărare ale Rusiei vor fi reduse. Cu toate acestea, președintele a menționat că această reducere nu va afecta planurile de modernizare a armatei și marinei, scrie RIA Novosti. „Vreau să reamintesc că economiile bugetare considerabile pentru anul viitor prevăd, de altfel, reducerea bugetului apărării", […]