Atenție! Locuitorii mai multor străzi din Chișinău nu vor avea mâine apă la robinet: Iată adresele

Un polițist din Ciadîr-Lunga a ajuns în vizorul DGT Sud a CNA, după ce mai bine de un an ar fi perceput taxe ilegale „de protecție" de la un agent economic. Bărbatul a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție în dimineața acestei zile, fiind bănuit de corupere pasivă.