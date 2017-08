Siria: 59 de civili uciși în trei zile la Raqqa, în raiduri ale coaliției (OSDO)

13:25

Marea Britanie va lua în considerare înlocuirea unei părți din finanțarea Uniunii Europene destinate proiectelor de consolidare a păcii în Irlanda de Nord după ce părăsește blocul comunitar în 2019, a declarat miercuri premierul Theresa May, informează Reuters, transmite agerpres.ro. Uniunea Europeană a oferit ajutoare de miliarde de euro provinciei după încheierea unui acord de pace în 1998 ce a pus capăt la trei decenii violențe între naționaliștii irlandezi și unioniștii britanici soldate cu 3.600 de morți. "Noi dorim (...) ca finanțarea UE care a ajutat victimele tulburărilor intercomunitare să continue cel puțin până când programul actual se încheie", a declarat May într-un articol în ziarul Irish News. "Vrem apoi să mergem mai departe și să explorăm un viitor potențial program de finanțare a păcii după ce părăsim UE", a mai spus May.