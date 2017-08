Carne de porc și vită, fără acte, urma să fie vândută la Piața Centrală

07:56

Cum au lucrat americanii la renovarea de grădinițe din R. Moldova – (VIDEO) Inginerii civili de la „113th Wing: D.C. Air National Guard" din SUA au reușit, în această vară, să îmbunătățească starea de lucruri de la grădinițele din Grătiești și Hulboaca, suburbii ale Chișinăului. Cetățenii americani au contribuit, inclusiv fizic, la renovarea celor două instituții preșcolare din R. Moldova. Astfel, la grădinițele din Hulboaca și Grătiești au fost instalate pardosele și tavane noi în sălile de studiu, gresie și faianță în încăperile tehnice, iar accesul în curțile instituțiilor are loc pe pavaj noi. U.S. forces mark 20-years of humanitarian civic assistance in … #113WG civil engineers have returned following a successful humanitarian civic assistance mission. Here are the highlights featuring Jim Pettit, U.S. Ambassador to the Republic of Moldova, who spoke of a two-decade robust bilateral military relationship between the two countries. And here is the link to the video to share for those without FB: https://www.youtube.com/watch?v=uP2Oa2QIiaM Опубликовано 113th Wing: D.C. Air National Guard 3 августа 2017 г.