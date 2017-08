Poliţia a reţinut un tânăr, suspectat de omorul părinților adoptivi // VIDEO

14:56

Un tren a deraiat în apropierea gării Waterloo din Londra, blocând traficul feroviar în zonă. În urma incidentului, trei persoane au fost rănite uşor, însă nu a fost necesar să fie transportate la spital, relatează BBC News online. Un oficial de la Poliţia Transporturilor din Marea Britanie a declarat că "la bordul (trenului) erau foarte puţini pasageri", iar autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanţele, citează Mediafax. Trenul părăsea una din peroanele gării când a ieşit parţial de pe şine.