Contrabandă cu anabolizante în proporții deosebit de mari: 100 de mii de euro, arme, telefoane și steroizi, au fost găsite la domiciliile suspecților

În cișmelele din Parcul Valea Morilor au fost găsite mucuri de țigară şi gumă de mestecat, astfel ca să fie blocat sistemul de scurgere a apei. În cișmeaua din strada Columna cineva a încercat să scoată robinetul şi chiar să demonteze însăși cișmeaua, atenționează Veronica Herța, directoarea Apă-Canal Chișinău.