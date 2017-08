RISE: Majoritatea banilor investiți în Aquapark-ul de lângă Sociteni au fost obținuți din trafic de droguri

11:26

Angajaţii Centrului pentru combaterea crimelor informatice în comun specialiștii Europol au elaboratun spotul video de informare și prevenire a șantajului sexual pe internet, care face parte dintr-o campanie mai amplă de informare, intitulată „Spune NU". Termenii ,,sextorsion" sau ,,șantaj prin webcam" reprezintă constrângerea sau forțarea copiilor și adolescenților să transmită imagini personale intime, să-și demonstreze […]