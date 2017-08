Arme și muniții de război, depistate de polițiști în Chișinău

20:45

Pe 12 octombrie, un asteroid cu o lungime de aproximativ 10-30 de metri se va apropia de Pământ. Obiectul spaţial denumit 2012 TC4 va trece la o distanţă de 6.800 de kilometri de Pământ. Deşi experţii NASA sunt siguri că acesta este cel mai apropiat punct al asteroidului faţă de Pământ, în cazul unei coliziuni efectele sale ar putea fi mult mai devastatoare decât cele realizate de asteroidul căzut în oraşul Celeabinsk din Rusia. The post Un asteroid de aproximativ 30 de metri se va apropia de Pământ: Care vor fi efectele în cazul prăbuşirii obiectului spaţial appeared first on Independent.