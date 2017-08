Recrutau fete din Moldova şi le impuneau să se prostituieze în Suedia. Un român, reţinut pentru 30 de zile în acest caz

17:56

Uniunea Europeană a amintit miercuri că se opune rasismului, dar a evitat să se pronunțe clar asupra declarației președintelui SUA, Donald Trump, care a estimat că ambele tabere sunt vinovate pentru incidentul de la Charlottesville, unde un simpatizant neonazist a pătruns intenționat cu mașina în contramanifestanții adunați aproape de un marș al naționaliștilor albi, informează agenția EFE. The post Comisia Europeană evită să se pronunțe tranșant asupra declarațiilor lui Trump privind incidentul de la Charlottesville appeared first on Independent.