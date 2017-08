Minciuni în lanț de la Moscova. Armata rusă a închiriat 4.126 de vagoane pentru a transporta în Belarus 3.000 de militari

07:35

Săptămâna trecută am fost un weekend în Ucraina. Multe din cele observate de acolo m-au pus pe gânduri. Am văzut că vama de la noi e mult mai îngrijită, că avem șosele mai bune, din bani americani și europeni – desigur, dar am mai observat că panglica de Colorado (nu cred că Sfântului Gheorghe îi convine să o definim cu numele lui) a dispărut cu desăvârșire, ba mai mult – am văzut tineri cu stema Ucrainei tatuată pe piept.