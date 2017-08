Renato Usatîi: Sofia Rotaru va cânta pe 27 august la Bălţi// VIDEO

17:05

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei intenționează să implementeze pentru prima dată proiectul "Ambasada vine mai aproape de tine". Acesta are drept scop acordarea asistenței consulare în teritoriu, mai aproape de cetăţeni. Prima deplasare de serviciu a Consulului Republicii Moldova din cadrul Ambasadei este planificată pentru data de 15 septembrie 2017, în orașul Santander. Serviciile […]