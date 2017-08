De ce nu e bine să foloseşti emoticoane la locul de muncă: Ce spune asta despre tine

16:05

La finalul sezonului trecut, presa din Spania a anunțat că Barcelona va încerca să scape de mai mulți jucători în această vară. Dintre cei aflați pe ”lista neagră”, doar unul dintre acei fotbaliști a reușit să-și găsească echipă. Este vorba despre Jeremy Mathieu, care a plecat însă la Sporting CP, după ce contractul cu catalanii a expirat. The post Noi probleme pentru Barcelona: Are mai bine de 10 jucători de care nu poate scăpa appeared first on Independent.