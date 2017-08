Moldoveni pot intra în Statul Qatar pe bază de viză obținută la sosirea pe aeroportul din Doha

21:26

Deși HBO păstrează cu sfințenie secretul întâmplărilor prin care vor trece personajele din legendarul regat Westeros, miercuri, postul de televiziune prin cablu a difuzat din greșeală al șaselea episod din cel de-al șaptelea sezon din „Game of Thrones”. Episodul în cauză, intitulat „Death is the Enemy”, era programat pentru difuzare pe 20 august în Statele […]