Un nou scandal în jurul numelui unui cunoscut regizor

04:25

"Limba este un vehicul pentru cultura noastră, pentru valorile noastre, o memorie colectivă", este scris în cartea Atlas of the Worlds Languages in Danger publicată de UNESCO. Potrivit acestui atlas, aproape 3000 de limbi din întreaga lume au dispărut sau sînt pe cale de dispariţie, scrie Business Magazin. Dacă ţi-a fost greu să înveţi una sau două limbi străine, gîndeşte-te prin ce dificultăţi tr