(VIDEO) Liga Campionilor: Seară fără surprize în a doua zi de play-off

15:56

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri reducerea bugetului apărării în anul 2018, dar susține că această diminuare nu va afecta planurile de reînzestrare a forțelor armate și marinei cu echipamente noi, relatează portalul newsru.com.