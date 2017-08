(VIDEO) Reporterii prezenți la petrecerea duhovnicului de la Ciuflea, bruscați de pază: „Unde vă băgați”

15:45

UEFA a anunţat, miercuri, distribuţia veniturilor obţinute din Liga Campionilor în sezonul 2017/2018. Sumele fixe sunt similare cu cele de anul trecut: 12,7 miloane de euro pentru accederea în faza grupelor, 1,5 milioane de euro victoria şi 500.000 de euro rezultatul de egalitate. Cota "market-pool" va fi stabilită după calculul final al veniturilor. The post Câți bani vor primi în acest an echipele calificate în Liga Campionilor appeared first on Independent.