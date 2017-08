Theresa May îl taxează pe Donald Trump: Viziunile de extremă dreaptă trebuie condamnate

15:26

Avioane japoneze au efectuat manevre aeriene alături de bombardiere americane la sud-vest de Peninsula Coreeană, miercuri, în condiţiile în care Coreea de Nord ia în calcul lansarea unor rachete spre insula americană Guam, din vestul Oceanului Pacific, relatează site-ul agenţiei Reuters.