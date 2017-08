Un elicopter militar american s-a prăbuşit în Oceanul Pacific

14:05

America de Nord vrea Cupa Mondială de fotbal din 2026. Statele Unite, Canada și Mexic vor propune inițial nu mai puțin de 44 de orașe. 34 dintre acestea sunt de pe teritoriul american, 7 din Canada și 3 din Mexic. În total 49 de arene sportive se întrec pentru a găzdui meciuri de la Campionatul Mondial.