Important pentru moldovenii admişi la studii peste Prut

15:16

Ce lasă în urmă pescarii de pe Nistru — (FOTO) Beau, mănâncă și prind pește, iar în urmă lasă mormane de gunoi. Este vorba despre pescarii care își petrec timpul liber pe malul râului Nistru, la Pârâta, r. Dubăsari. Un internaut a postat imagini foto pe o rețea de socializare în care se vede clar mizeria lăsată de pescari și îndeamnă autoritățile să le aplice făptașilor amenzi ”de să le sară undițile”. ”Va comportati ca niste porci nu oameni. Noaptea ard luminile la Nistru parcai strada centrala din Chisinau. Iar dimineata ramin toate aceste murdarii din urma chisinauenilor. As ruga mult #inspectiileecologice, #piscicole, #colaboratoriiministeruluideinterne sa vina sa mai verifice zona data, sa le aplice amenzi. Personal le fac observatii de fiecare data si spun ca fiecare string din urma lor, dar in final… Ma adresez catre toti ce pescuiesc la Pîrîta la ,,tocica, la ,,groapa somnului,, la ,,ostrov in stirci,, pastrati curatenia, stringeti ramasitele din urma voastra, veti dori si la anul sa mai pescuiti sa va odihniti dar ma tem ca nu va mai fi posibil. Si sint sigur ca cu aceasta problema se confrunta si celelalte localitati care se afla pe malul r. Nistru”, scrie internautul pe facebook. Sursă: provincial.md Record Ce lasă în urmă pescarii de pe Nistru — (FOTO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.